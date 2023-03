BERGERON, Madeleine



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 18 décembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Madeleine Bergeron, fille de feu Annette Ferland et de feu Hilaire Bergeron. Native de Saint-Antoine de Tilly, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 12h30 à 14h45.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel Lesage, Manon Lesage (feu Michel Aumont) et Sophie Lesage (Gilles Genois); ses petits-enfants : Melanie (Juliano Costanzo), Maxime (Daphnée Bourdages-Athanassiou), Mikael et Maryse (Mathieu Tremblay); ses arrière-petits-enfants : Saffrone, Attilio, Mélodie, Atticus, Nicolas, Charles et Noah; ses frères et sœurs : Gilles (Denise Juneau), feu André (Jacqueline Giroux), Colette (Charles Renaud), Jeanne (Joseph Giroux), Aline (feu Yvon Boudreau), Marguerite (feu Gilles Aubin), René, Gérard (Mireille Gélinas), Denise (Roch Lebel), Claire, Jean (France Huard), Michel (Marielle Demers), Marie et Claude (Louise Lepage); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Humanitae ainsi que celui des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com