CÔTÉ, Daniel



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Daniel Côté, survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2023, à l'âge de 83 ans. Il était le fils de feu Louis Côté et de feu Cécile Gingras. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Yvette (feu Normand Lauzé), Simone (Irénée Bédard), feu Rosaire (Madeleine Demers), feu André (Thérèse Bergeron), Raymond (Céline Bissonnette), Colette (feu Roméo Demers), feu Roland, Gilles (Michèle Losier), Marielle (Léopold Roy) et Fernand; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'unité de gérontologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre frère. La famille vous accueillera à la maison funéraireVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzheimerchap.qc.ca.