LAFOREST, Alza



À son domicile de Saint-Raymond, le 15 mars 2023, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédée dame Alza " Chaton " Laforest, épouse de monsieur Roger Ouellet, fille de feu monsieur Patrick Laforest et de feu dame Octavie Ouellette. Elle était native de Saint-Michel-de-Drummond au Nouveau-Brunswick et demeurait à Saint-Raymond depuis plus de 50 ans. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lade 9 h à 10 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son époux, madame Laforest laisse dans le deuil ses fils : Stephane (Sylvie Beaulieu) et Marc (Nancy Doré); ses petits-fils : Raphaël et Jacob; ses frères et sœurs : feu Méderic, feu Sylvio (feu Yolande Dubé), feu Amédé (Annie Pelletier), feu Félix, feu Edouard, feu Edmond, feu René (Kate), feu Léon (Anne-Marie Ouellette), feu Sœur Rita, feu Thérèse, feu Ida (Léonard Cyr), Noella (Gérald Gervais) et Léona (Walter Cauble); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Ouellet : feu Maurice, Clermont (Aurore Michaud) et Danielle (Claude Dubé); son filleul : Luc Ouellet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués au cours des dernières années.