L'HEUREUX, Yvette



Au centre d'hébergement Charlesbourg, le 12 février 2023, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Yvette L'Heureux, épouse de feu Roland Portugais, fille de feu madame Laurentine Gosselin et de feu monsieur Sylvio L'Heureux. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 15 h.La mise en terre suivra au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle est partie rejoindre son fils bien-aimé Jocelyn. Elle était la sœur de feu Marie-Paule L'Heureux (feu Lucien Marceau), et de ses frères Roger L'Heureux (feu Jeannine Picard) et de feu Marcel L'Heureux. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces Yvan (Michèle Dussault), Gil (Diane Lafond), Réjeanne (André Boivin), Guy, Daniel, et Christian (Christine Brault); sa belle-sœur préférée feu Margot Picard; son neveu Jean-François Picard (Johanne Duplain) et leurs enfants qu'elle adorait Patrick et Erika sa filleule et celle de son fils feu Jocelyn; sa nièce feu Lucie Picard et ses enfants Sophie et Michaël qu'elle aimait; son beau-frère feu Lucien Portugais (feu Fernande Lemay), sa belle-sœur feu Jeanne-D'arc Portugais (feu Roger Robitaille); son neveu Denis Robitaille, ainsi que d'autres neveux, nièces, cousins, cousines, des amis de longue date Christine Marquis, Claude Marquis, feu Denise Marquis et Élise Nolin, sans oublier une mention spéciale à ma ligue de quilles du vendredi " Les couches tard ". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS) du centre d'hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs de Charlesbourg), endroit où elle a reçu de très bons soins de fin de vie et qu'elle remercie le personnel de tout son cœur.Site Web: https://fondationfais.org/Des formulaires seront disponibles sur place.