LEMIEUX, Lisette Gamache



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 17 mars 2023, à l'âge de 77 ans et 9 mois, est décédée madame Lisette Gamache, épouse de monsieur Maurice Lemieux, fille de feu madame Jeanne Gagnon et de feu monsieur Gérard Gamache. Native de Tourville (L'Islet), elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 15.Les cendres seront déposées au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont) à une date ultérieure et en toute intimité. Outre son époux, monsieur Maurice Lemieux, elle laisse dans le deuil son fils Pascal (Sophie); son frère André (Aline); sa soeur jumelle Lise; son frère Denis (Pierrette). Lisette laisse également dans le deuil les membres de la famille Lemieux: Réjeanne (feu Edgar), feu Michel, Monique (Clément), Louise (feu René), Claire (Vianney), Gaétan (Raymonde), Clermont, Jacynthe (feu André) et Jocelyne (Luc) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses fidèles ami(e)s. La famille remercie du fond du coeur tout le personnel des 3 ième et 4 ième étage du Centre d'hébergement d'Assise pour les excellents soins donnés à Lisette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QuébecTéléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.