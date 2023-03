PROULX DUMONT, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mars 2023, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Denise Proulx, épouse de feu Sylvio Dumont. Elle était la fille de feu Laura Marcheterre et feu Charles Proulx. Elle demeurait à Lévis autrefois de Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Lambert-de-Lauzon, 1255, rue des Érables, St-Lambert-de-Lauzon, Québec, G0S 2W0, le samedi 1 avril 2023 de 9 h 30 à 10 h 50.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Patrick Sylvain), Gaétan (Micheline Fournier) et Michel (Claire Roy); ses petits-enfants: Jacob, Jeremy et Élodie Sylvain, Jonathan et Joey Dumont (Jessica Cournoyer); ses arrière-petits-enfants: Aidan et William Dumont; son frère et sa sœur: André (Danielle Bouchard) et Fernande (feu Roger Gauthier); son beau-frère Raoul Emond (feu Louise). Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Proulx et Dumont. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un don à la La fondation de la Maison Michel-Sarrazin, https://michel-sarrazin.ca/ serait apprécié. La famille tient à remercier le personnel du CLSC et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués ainsi que l'équipe de la Résidence Mgr Bourget pour l'accueil chaleureux. La direction des funérailles a été confiée à la