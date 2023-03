PERRON, Pauline



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 20 mars 2023, à l'âge de 93 ans et 9 mois, est décédée madame Pauline Perron, épouse de feu monsieur Roger Tremblay, fille de feu madame Alma Perron et de feu monsieur Arthur Perron. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :L'inhumation suivra à 13h au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Alain (Silvy Tremblay); ses petits-enfants Axel (Gabrielle Tremblay) et Simon Tousignant-Tremblay; son beau-frère Jean-Claude (Gertrude) et sa belle-soeur Monique Godbout (feu Gilles); ses neveux et nièces de la famille Perron : Pierrette, Colette, Jean-Jacques, Gilles, Huguette, Pierre, Jean, Serge, Louise, Christiane, France, André, Raymonde, Carole, Jean-Yves, Conrad, Michel, Daniel et Denis; ainsi que plusieurs autres parents et amis. Outre son époux Roger, elle est allée rejoindre ses frères et soeurs Janette (feu Alfred Perron), Rose (feu Louis-Philippe Jacques), Simone (feu Gérard Letourneau), Sylvio (feu Berthe Girard), Stanislas (feu Jeannette Giguère), Gertrude, Juliette/Lily, Roland (Thérèse Perron) et Jeanne d'Arc; ses beaux-frères et belles-soeurs : Jacqueline, Marcel, Roland, Paul André, Pierrette, Gilles. La famille souhaite remercier son amie Francine Ferland pour tout son soutiens au cours des dernières années.