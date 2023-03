ROYER, Robert



Au CHSLD de St-lsidore, le 17 mars 2023, est décédé à l'âge de 96 ans et 7 mois, monsieur Robert Royer, époux de feu Madeleine Bernard. Il demeurait à Sainte-Hénédine. ll était le père de Jean-Yves (Odette Lasnier), Lilianne, Adrien (Lucie Mathieu), feu Germaine, Bernard (Martine Godin), Gaétan (Christine Roy) et Maryse. ll était le grand-père de Véronique (Éric), Julie, Jérôme (Audrey), Marquis (Marie-Claude), Mylène (Joël), Marjorie (Alexandre), Geneviève, Louis-Charles (Geneviève), Elisabeth (Martin), Lysa Ann, Marie-Audrey, Pierre-Etienne, Jean-Raphael (Maxime), Gabrielle (Guillaume) et Alexis (Rashel). Il était l'arrière-grand-père de Sarah-Maude, Antoine, Rosalie, Marie-Soleil, Justin, lsaac, Tristan, Loïc, Sarah, Benjamin, Jérémy, Mathis, Annabelle, Phillip, Adam, Mérédith et Axel. Lui survivent son frère Jean-Paul et son épouse Suzanne Dumont, ses belles-soeurs : Hélène Bernard, Denise Bernard, Yolande Turcotte et Yvonne Boudreau ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il va rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Grégoire (Jeanne D'Arc Audet), Rolande (Irené Asselin), Fernand (Marcelle Faucher), Henri (Hélène Morin), Alexandra (Roméo Bédard), Gemma (Rosaire Normand), Magella (Madeleine Villeneuve) et René (Rolande Jacques) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bernard : Juliette (Roland Nadeau), Lucien (Fernande Langlois), Thérèse (Alphonse Corriveau), Lionel, Fernand (Louisette Beauchemin/ Nicole Lemoine), Jeanne D'Arc (Yves Bouchard / Rosaire Côté), Fernand Ramsay, André Dorion et Robert Talbot.Les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon en effectuant un don à la Fondation de l'IUCPQ (coordonnées ci-dessous) ou à une cause qui leur tient à coeur. La famille tient à remercier très sincèrement le Dr Christian Rouleau et le personnel du CHSLD de St-lsidore pour les soins chaleureux qui lui ont été prodigués pendant son trop court séjour. Fondation IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) : 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec), G1V0B8 : www.fondation-iucpq.org