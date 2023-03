LABRIE, Rita Gosselin



Au CHSLD du Fargy, Québec, le 10 mars 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Rita Labrie, épouse de monsieur Marcel Gosselin. Née à Arvida le 22 juillet 1933, elle était la fille de feu dame Madeleine Arsenault et de feu monsieur Adélard Labrie. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil sa fille Julie (Martin Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacques, Jean-Guy (Suzanne Racine), Michel (Sylvie Blouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses sœurs : Fernande, Nicole et Réjeanne. La famille remercie spécialement Dr Bonenfant et le personnel du 2e étages du CHSLD du Fargy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, Site : https://fondationpausebonheur.com/, Tél. : (418) 667-3910 #13918.Les Funérailles sont sous la direction de :