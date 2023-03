LAFLAMME GOULET, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mars 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Thérèse Goulet, épouse de monsieur Julien Laflamme. Elle était la fille de feu Pierre Goulet de feu Alméda Lemelin. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à laElle est allée rejoindre son fils André et elle laisse dans le deuil outre son époux, ses filles Marlène (Claude Lavoie) et Pascale (Mario Lapierre). Elle était la sœur de : feu Rose-Emma (feu Arthur Roy), feu Léonard (feu Claire Noël), feu Paul-Émile (feu Pierrette Fournier), feu Delvina (feu Adélard Isabelle) et feu Robert (feu Claire Théberge). De la famille Laflamme, elle était la belle-sœur de : feu Paul-Louis (feu Marie Lachance), feu Delmas (feu Anita Roy), feu Cécile (feu Robert Pinel), feu Philibert (feu Doris Bilodeau), feu Gérard, feu Raymond, feu Jacques-Evariste (feu Jacqueline Flamand), Léonard (feu Jacqueline Noël), feu Jean-Marie, feu Marie-Anna (feu Jean-Guy Rémillard), Emmanuel (Pauline Gosselin), Marcel (feu Ghislaine Boucher, Liliane Lemelin), Guy (feu Agathe Brochu) et Yvon (Claire Théberge). Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de l'Oasis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les arrangements funéraires ont été confiés à la