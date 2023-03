DUQUET, Nicole



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 mars 2023, à l'âge de 77 ans, entourée d'amour, est décédée madame Nicole Duquet, fille de feu madame Anne-Marie Sanfaçon et de feu monsieur Paul-Édouard Duquet. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses filles Annie (Pascal Tremblay) et Geneviève (Dany Bureau); ses petits-enfants adorés: Christopher, Jacob (Maxime Drolet), Rebecca et Katherine; son frère Denis (Murielle Faucher) et sa belle-sœur Hélène Trudelle (Michel Cloutier), sans oublier le père de ses enfants, Jean-Paul et son fils Éric (Francine Paré), Marie-Pier et Raphaël, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Paul-André et ses parents qui l'ont précédée. La famille tient à remercier l'équipe soignante des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer et à la Fondation du CHU de Québec, Société canadienne du cancer Site web : www.cancer.ca, Fondation du CHU de Québec, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Des formulaires seront disponibles sur place.