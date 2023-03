LAMARRE, Rose-Aimée Boutet



Au CHSLD de Cap-St-Ignace, le 20 mars 2023, à l'âge de 89 ans et un jour, est décédée madame Rose-Aimée Boutet, épouse de feu monsieur Renald Lamarre. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Boutet et de feu dame Maria Plante. Elle demeurait auparavant à Montmagny et depuis quelques années au CHSLD de Cap-St-Ignace. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Rivière-Bleue où elle ira rejoindre son conjoint. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie, son gendre Régis Corbin ainsi que son petit-fils François Corbin. Elle était la sœur de (famille Boutet): feu Germaine, feu Jacqueline (feu Lionel Létourneau), feu Claire (feu André Bouthillette), feu Benoît (feu Denise Rancourt, Yolande Lamarche), feu Guy, feu Gertrude, feu Jean-Claude (Megumi Nakamura), Monique (feu Fernand Bernier), Lise (Richard Fréchette) et Michel. Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamarre: Jeannine (feu Jean-Paul Gourdeau), feu Gaston (feu Imelda Deblois), Jacqueline, Yolande (Aimable Dannel), Yvon, Roger et Léopold (Madeleine Bossé), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel CHSLD de Cap-St-Ignace. Nous avons été choyés d'avoir tous ces gens d'exception à nos côtés qui ont veillé à son bien-être. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir, 10, rue Alphonse Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0. La direction a été confiée à la