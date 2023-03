CARON, Jean-Guy



À son domicile, le 15 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Caron, époux de madame Jeanne d'Arc Dubé. Demeurant à Saint-Jean-Port-Joli, il était le fils de feu dame Rose Chouinard et de feu monsieur Gérard Caron. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et ses belles-soeurs : Roger (feu Ginette Morin), Louis-Georges (Laurestine Gilbert) et Gaston (Céline Fortin); de la famille Dubé, il était le beau-frère de : feu André (Brenda Allen), Sœur Luce s.s.c.m., feu Monique, Hébert (Agnès Chrétien), Yolande, Charlotte, feu Gérald, Réjean (Céline Chouinard), Gaétane, Marie-France (Hilaire Picard), feu Gilles ainsi que Nancy Dubé (Éric Deschênes). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ses cousins et ses cousines, autres parents et ses amis(es). De chaleureux remerciements sont adressés aux intervenants et à l'équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur précieuse présence, leur soutien et la grande qualité de leur approche et de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, QC, G0R 3G0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, QC, G5V 3R8. www.fondationhoteldieumontmagny.comoù les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 14h. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Sous les étoiles " de Saint-Jean-Port-Joli.