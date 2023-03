DEMERS, Marie-Paule



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 mars 2023, à l'âge de 95 ans et 10 mois, entourée des membres de sa famille, est décédée madame Marie-Paule Demers, de Saint-Henri de Lévis. Elle était l'épouse de feu monsieur Roland Caron, fille de feu monsieur Amédée Demers et de feu madame Antoinette Ruel. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Diane Bussières), feu Carole, Daniel (Murielle Blais, la mère de ses enfants), Germain (Chantal Brochu) et Bruno (Sonia Labrecque); ses petits-enfants : Vincent Caron (Sophie Couture), Jean-Michel Caron (Marjorie Moreault), Hubert Caron (Marie-Pierre Doré), Gabrielle Caron (Daniel Giguère), Jean-Philippe Caron (Annabelle Morin), Jacob Caron, Christina Caron, Jean-François Caron, Jessica L. Caron (Bruno-Pier Faucher), Marie-Eve Caron, Carole-Ann Caron (Nicolas Groleau) et Annabel Caron (Xavier Deschênes). Ses arrière-petits-enfants : Nathan, Maxim, Rose, Hugo Caron; Émile, Camille, Amélia et Olivier Caron; Benoît, Raphaëlle et Olivier Giguère; Éthan et Naomie Caron, Kelly et Hayden Demers; ses frères et sœurs : feu Alfred (feu Thérèsa Pouliot), feu Antonia (feu Josaphat Couture), feu Gabrielle (feu Maurice Turgeon), feu Robert Demers (feu Paula Coulombe), feu Émilienne (feu Maurice Gosselin), feu Georges-Henri (Marie-Paule Pouliot), feu Sr Lucille, feu Sr Yolande, feu Yvette (feu Gérard Dutil). De la famille Caron, elle était la belle-sœur de : feu Roméo, feu Noël (feu Monique Godbout), feu Bertrand (feu Jeannette Bilodeau), feu Carmelle, feu Lauréal (feu Colette Bussières), feu Laurette (feu Serge Léveillé), Roma, Una (feu René Roberge), feu Magella (feu Émilienne Bégin et feu Louise Meunier). La famille désire remercier tout le personnel de la résidence pour personnes âgées " les Marronniers " ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour le dévouement, le respect et la dignité accordés à notre mère en fin de vie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Saint-Benoît de Bellechasse à l'intention de l'église de St-Henri-de-Lévis. Les membres de la famille accueilleront parents et amisde 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 11h.