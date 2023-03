ARSENAULT, Cécile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mars 2023 à l'âge de 88 ans et 7 mois, entourée de ses filles, est décédée notre mère bien-aimée, Madame Cécile Arsenault, épouse de Monsieur Raymond Boutin. Elle était la fille de feu M. Charles Arsenault et de feu dame Cécile Paré. Originaire de Saint-Gervais, elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond; ses filles Johanne, Carole, Jocelyne; ses petits-enfants François Gosselin (Mélissa), Hughes La Vigne (Julie), Dominic Gosselin (Jennifer), Laurence La Vigne (David), Geneviève Gosselin ainsi que ses arrière-petits-enfants Nolan, Béatrice, Leo, Alice, Emeric et Eva. Elle était la sœur de Évangéline (feu Gérard Côté), Raymond (Rachel Gonthier), feu Magella (feu Rachel Lemieux), Gemma (feu Émile Tanguay, Louis Ferland), Clovis (Louise Labonté), Madeleine (Roland Bélanger), Louise (Louis-Georges Tanguay), Gilles (Lucette Isabelle), Paul-Émile (Céline Proulx). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs feu Normand Boutin (feu Irène Lavictoire), feu Georges-Henri Boutin (feu Florence Roussel), feu Adrien Boutin (Colette Paré), Cécile Boutin (feu Raynald Arsenault), feu Gérard Boutin (Aline Fortier), Gilles Boutin (Françoise Gingras), Donald Boutin (Marie-Paule Laflamme) ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. La famille vous accueillera enà compter de 9 h 30.