GIGUÈRE, Roger



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 26 mars 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé, monsieur Roger Giguère, époux de Mme Orietta Cyr. Il était le fils de feu monsieur Antonio Giguère et feu dame Anna Auclair. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants; Serge Giguère (Fabienne Auclair), Christine Giguère (Marc Tremblay) et Annie Giguère (Martin Maheux), ses petits-enfants; Frédérick Giguère, Laurence Giguère (Julien Larue), Henri-Pierre Tremblay (Myriam Gauthier), Pascal Tremblay, Louis-Charles Maheux (Laurence Aubin), Éloi Maheux (Alex Borduas) et Léane Maheux (Christophe Leroux), son arrière-petite-fille, Amélia Maheux, ses frères et sœurs; père Gervais Giguère C.M.M., feu Colette Giguère (feu Paul Loubier), feu Jean " Jeannot " Giguère, feu Denis Giguère, Jules Giguère (Françoise Fortier), Nicole Giguère (Raymond Vézina), ses beaux-frères et belles-sœurs; Ghislain Cyr (Christiane D'Anjou), Ghislaine Cyr (Trevor Lecky), Céline Cyr (Erhard Haschigk), Richard Cyr, Jean-Yves Têtu (Jacqueline Martineau), feu André Têtu, Denis Têtu (Céline Drouin), Lise Têtu, Murielle Têtu (Alain Tremblay) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis.es. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 13h.Les cendres seront inhumées au cimetière du Lac St-Charles à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone sans frais : 1 866 350-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com