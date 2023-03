MCCANN, Edouard



À l'Hôpital Général de Québec, le 15 mars 2023, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédé monsieur Edouard McCann, époux de feu dame Lucille Bordeleau. Il était le fils de feu dame Amanda Genest et de feu monsieur Honoré McCann. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Claire Beaulieu), Diane et Sylvie (Jean-Pierre Laplante); ses petits-enfants : Marc-André (Andrée-Sophie Levasseur), Laurie, Allison, Caroline (Vincent Bourret-Barrière), Alexandre (Émilie Barnabé) et Annie-Pier (Patrick Latouche); ses arrière-petits-enfants : Édouard, Abbygaëlle, Darius, Charlotte, Hugo, Elizabeth, Charles, Odile, William et Dominic; sa cousine Monique McCann; ses belles-sœurs de la famille Bordeleau : Rachel (feu Pierre Pelletier) et Réjane (Jeannot Paré) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Honoré, feu Léonidas (feu Jeanne-D'Arc Doré) et feu Roger (feu Antoinette Morissette). La famille remercie chaleureusement le personnel et les bénévoles attentionnés et formidables de l'Hôpital Général de Québec, unité 400 pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.