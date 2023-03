MARCOUX, Hélène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 mars 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Hélène Marcoux, épouse de feu Armand Dumont, fille de feu Albert Marcoux et de feu Catherine Proulx. Elle demeurait à Lévis. Elle était la mère de monsieur Denis Dumont et la sœur de de feu Thérèse Marcoux (feu Gérald Janson). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel de l'unité de médecine et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille accueillera auà compter de 13 h.