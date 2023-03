CÔTÉ, Brigitte



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 10 mars 2023, est décédée à l'âge de 61 ans et 11 mois, madame Brigitte Côté, conjointe de monsieur Roger Bélanger. Elle était la fille de feu Edouard Côté et de feu Rita Létourneau. Elle demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 31 mars 2023 de 19 h à 21 h et samedi de 11h à 13h15.et, de là, au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Lazare. Elle laisse dans le deuil outre son conjoint, son fils Maxime Côté (Sabrina Lévesque) et sa fille Vanessa Bélanger, ses petits-enfants` : Megan et Zach Côté. Ses frères et soeurs : Evelyne, Martine (Clément Vallières), Ephrem (Jocelyne Turcotte), Johanne, René (Linda Adam), Roch et feu Régis. De la famille Bélanger, elle était la belle-sœur de : Marcel (Esther Pouliot), Émilienne, Monique (Marcel Blais), feu Georges (Claudette Asselin (Herman Asselin)), Cécile (Gilles Demers), Thérèse (Ernest Roberge), Gisèle (Alain Vallières), Julien (Lyne Bilodeau), Jean (Louise Roy), Daniel et feu Gaston. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du CRIC, son médecin Dr Mario Bélanger, son infirmière pivot Maude Dumont-Paquet, infirmière soins à domicile Suzie Lavigne, le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis. Que vos marques de sympathie se traduisent par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis 5445, rue Saint-Louis Lévis (Québec) G6V 4G9. Les formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la