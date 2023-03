FLEURY, Carmen



Au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), le 15 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Carmen Fleury, fille de feu Bernard Fleury et de feu Alvine Giroux. Elle demeurait à Québec (arrondissement Sainte-Foy). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 11h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie Bissonnette, Robert Bissonnette (Catherine Lara) ; ses petits-enfants : Véronique Bissonnette (Tommy Primeau), Jean-Michel Drolet (Maria Alejandra Hernàndez Plauchud), Eugénie, Clément et Paul Bissonnette ; ses arrière-petits-enfants : Louis-Jacob, Florence et Gabrielle Primeau ; ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-soeur : feu Jacqueline (feu Gabriel Dion), feu Louise (Jean-Baptiste Savard),feu Jean-Pierre, Michel (Suzette Tremblay), Marc (feu Rose-Marie Boudreau), Céline (Jacques Deschênes), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité de courte durée gériatrique du CHUL pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (CHUL), Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 www.fondationduchudequebec.org