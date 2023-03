DEBLOIS, Valère



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mars 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Valère Deblois, époux de Colette de Blois, fils de feu Sylvio Deblois et feu Maria Normand. Il demeurait à Saint-Isidore. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jacinthe (Martin Roberge), Bruno (Corinne Méthot) et Hélène; ses petits-enfants : Julien Goulet, Camille Deblois, Katherine Deblois et Audrey Deblois; ses frères et soeurs : Huguette (feu Jean-Paul Pépin), feu Léandre (Aline Marceau) et Yvon Deblois (Jocelyne Carrier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille de Blois : André (Claudette Pouliot), Lise (feu Michel Fortier), Rachel (Victor Richard), Raymond (Lise Labrec-que), Normand (Jacqueline Maheu), Alain (Lani Argulla) et feu Marcel (Lise Langis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Isidore. La famille vous accueillera au salon :à compter de 9 h.