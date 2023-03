COLLINS, Hazel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 23 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Hazel Collins, épouse de feu monsieur Robert Wallace, fille de feu madame Dorothy Grimes et de feu monsieur Herbert Collins. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Garry, Randy (Manon Lamontagne), Nancy Lee (Jocelyn Plante), Karen (Todd Schroeder); ses petits-enfants Jessie-Lee et Roxanne (Dave Mercier et Loïc). Elle est la sœur de feu Keith (Odette Gagnon) et Russell (Linda).La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec) : fondation-iucpq.org