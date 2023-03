BOUCHER, Louise



À Québec, le 5 mars 2023, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Louise Boucher conjointe de monsieur Yvan Pascal; fille de feu monsieur Noël Boucher et de dame Gisèle St-Pierre. Elle demeurait à Portneuf. Madame Boucher laisse dans le deuil, outre son conjoint et sa mère, sa fille Catherine Boucher-Rodriguez (Nicolas Plante), ses petits-enfants adorés: Florence et Arnaud, son frère et sa soeur: Michel Boucher (Jocelyne Lemay) et Marie-Josée Boucher (Denis Beaulieu); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Pascal ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciements au personnel du 3ième étage, sciences neurologiques, de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et du CHSLD de Limoilou pour leur humanisme et la qualité des soins.sous la direction de la :L'urne sera inhumée au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, https://fondation-iucpq.org/ Les formulaires seront disponibles à l'église.