DUPONT, Claude



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 25 mars 2023, est décédé à l'âge de 84 ans et 11 mois, monsieur Claude Dupont époux de madame Louise Morneau. Il était le fils de feu Albert Dupont et de feu Théodora Lizotte. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. La famille accueillera parents et ami(e)s à lade 10 h à 14 h 55.et de là, les cendres seront déposées au columbarium. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel, Marie-Claude (Jean Ménétrier), Nathalie (Mark Chyzzy), Pascale (Véronique St-Pierre), Hélène (Denis Ouellet); ses petits-enfants : André, Hana et Pierre-Luc. Il était le frère et le beau-frère de: Denise, Julien (Chantal Dubreuil), Marc-Émile (feu Nicole Gravel), feu l'abbé Maurice, feu Isabelle (feu Laurent Éthier), feu René (feu Aline Lévesque), feu Madeleine (feu Joseph Raymond), feu Marthe, Thérèse (feu Roger Garon), feu Marcel (Annette Garon). De la famille Morneau, il était le beau-frère de: feu Lucie (feu Régis Maltais), feu Monique, feu Jacques (Huguette Gagnon), Jean-Raymond (Claire Bouchard), Denise (Claude Gagnon), Céline (Fernand Landry), Gilles (Claudette Beaulieu), Paul (Nicole Lebel), Pauline, Françoise (Guy Marsolais), Aline (Normand), Danielle, Pierre (Simone Charest), Christiane (Bernard Duval), Claudine (Roland Ouellet). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel du Centre d'Anjou de Saint-Pacôme pour leur dévouement et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Notre-Dame-de-Fatima (www.fondationhndf.ca) ou à la Fondation André-Côté (fondationandrecote.ca).Direction funéraire