HARBOUR, Lucien



Le 1er mars 2023 à l'âge de 101 ans et 10 mois, ancien combattant de la 2e guerre mondiale, est décédé à la Maison Paul-Triquet de Québec, monsieur Lucien Harbour autrefois de La Malbaie, époux de feu dame Charlotte Riverin. Il était le fils de feu monsieur John Harbour et de feu dame Blanche Rousseau. Il laisse dans le deuil ses enfants: John (Patricia Lemieux), Pierre (Christiane Dufour) et Daniel (Lyse Tremblay). Ses petits-enfants: Jean-François Harbour, Philip Harbour, Guillaume Harbour-Tremblay (Karl Gauthier), Catherine Harbour-Tremblay (Vincent Bérubé) et John Harbour jr. (Anne-Sophie Gravel). Ses arrière-petits-enfants : Maxence Harbour-Bérubé et Charlie Harbour-Bérubé. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs : Yvette Riverin, Carmen Riverin, Anna Desgagnés ainsi que tous les neveux et nièces. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD et tout spécialement celui du 3e étage ainsi que la docteure Marie-Josée Dufour pour les bons soins prodigués.L'inhumation de ses cendres se fera à une date ultérieure en toute intimité. Il a été confié à