BÉDARD SANFAÇON, Rachel



Vous y verrez briller une nouvelle étoile dans le ciel, Rachel s'est libérée de ses souffrances, elle est allée se reposer après une vie bien remplie, elle nous a comblés d'un amour inconditionnel.À l'Hôpital général de Québec, le 11 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Rachel Bédard Sanfaçon, épouse de feu Jean-Maurice Sanfaçon, fille de feu Simone Bélanger et de feu Gaudias Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses fils et ses filles: Michel (Claire Légaré), Claudette (Guy Bilodeau), feu Guy, Danielle (René Beaumont) et feu Marie; ses petits-enfants : son filleul Guillaume, Carl (Vanessa Robert), Alexandra, Anthony (Roxanne Verner) et Audrey (Alexis Germain); ses arrière-petits-enfants : Charles-Édouard, Benjamin et Agathe. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et ses frères : Estelle (feu Maurice Bélanger), Jeannine (feu Paul-André L'Heureux), feu Pauline (feu Jean-Claude Drolet), Denis, Pierre (feu Henriette Breton), Eugène (Claudette Duchesneau), Fabiola, Fernand (Bernadette Tanguay) et Carole; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Sanfaçon : feu Gemma (feu Marcel Boutet), feu Georgette (feu Omer Dion), feu Marguerite (feu Lucien Boutet), feu Jeannine (feu Henri Allard), feu Rita (feu Wilfrid Cloutier), feu Paul-Marcel (Mariette Drolet), Fernand (Micheline Morneau), feu Gérard, feu Hélène (feu Maurice Nappert), Claude (Julienne Alain), feu Rolande (Georges Alain), feu Louisette, Lise (Vincent Deschênes); sa filleule Sylvie Sanfaçon; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital général de Québec. Leur mère a reçu des soins de qualité professionnelle, empreints de gentillesse et de disponibilité pour prendre soin d'elle depuis août 2021.