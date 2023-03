HÉBERT, Irène



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus est décédée à l'âge de 87 ans et 3 mois madame Irène Hébert, épouse de monsieur Yves Baillargeon. Elle était la fille de feu Napoléon Hébert et feu Marie-Louise Labrecque. Elle demeurait à Charlesbourg et autrefois de Sainte-Rose-de-Watford. Elle laisse dans le deuil outre son époux Yves Baillargeon, ses enfants : Huguette, Céline (André Auclair), Josée (Daniel Caron); ses petits-enfants : Mélissa (David Lafond), Steve, Dominique (Samuel Dion Girardeau), Jessie, Bianca (Cédric St-Cyr), Maxime; ses arrière-petits-enfants : Elodie et Edouard Rancourt, Émile Girardeau. Elle laisse également dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Elle était la sœur de : feu Bernadette, feu Adrien (feu Rita Vallée), feu Lucie-Anna (feu Émile Poulin), feu Fernand, feu Lucille (feu Réal Gagnon), feu Candide (feu Magloire Dumont), feu Paul-Émile (Raymonde Morin), Léo (Maude Veilleux), feu Jeanne (feu Gérard Boutin), Denise, Marielle (feu Hervé Nadeau), feu Jean-Guy (Suzanne Drouin), Normand (Pauline Beaudoin) et Gaston (Claire Nadeau). De la famille Baillargeon elle était la belle-soeur de : Guy (Jacqueline Gagnon), Jacqueline (feu Roméo Gagnon), feu Roch, Claude (Chantale Shink), Ghislaine (Ludovic Jacques), Hélène (Denis Drouin), feu Hervé, Léonce, feu Denis (Georgianne Carrier), feu Jean-Marie (Jacinthe Bernard), Yvon (Julie Carrier), Diane, feu Gérard, Léo (Ghislaine Roy), André, Suzanne. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille recevra les condoléances à :le samedi 1er avril 2023 de 13h00 à 16h00. De plus(sympathies de 9h00 à 10h45 à l'église) et de là au cimetière paroissial pour la mise en terre. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825, boul. Henri-Bourassa, bureau 405 Québec (Québec) G1J 0H4.