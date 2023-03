BOISVERT, Jacques



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Boisvert, à l'âge de 65 ans. Entouré de l'amour des siens, il est parti le 26 mars 2023 à l'Hôtel Dieu de Lévis pour aller rejoindre son père Laurent Boisvert, sa mère Simone Bédard et sa sœur Monique (Mario Lambert). Il laisse dans le deuil, son épouse Jocelyne Castonguay, son fils Éric (Hélène Cavalli) et ses trois petits-enfants adorés : Marine, Romain et Florian. Ses frères : Guy (Edith Desrochers), Louis et Gilles (Diane Nadeau), ses filleuls Kevin Boisvert et Ariane Castonguay Arsenault. Ses beaux-frères et belles-sœurs : Ginette Castonguay (feu Gaëtan Soucy), Rita Castonguay (Alain Arsenault) et Roger Castonguay (Pierrette Lemay), ses neveux et nièces : Lauréanne Boisvert, Christian Soucy, Marianne Castonguay, Amélie Castonguay et plusieurs ami(e)s. Un merci spécial à tous ceux qui nous ont soutenus pendant sa maladie très souffrante, spécialement à tout le personnel de l'Hôtel Dieu de Lévis.où la famille vous accueillera à compter de 14h. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis. Site web : https://fhdl.ca/. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire