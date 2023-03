AUBIN, Arsène



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 25 mars 2023, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé monsieur Arsène Aubin, fils de feu Odilon Aubin et de feu Exilda Godbout. Il demeurait autrefois à Saint-Lazare-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté Saint-Lazare) 128, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la