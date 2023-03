GAGNON

Frère Gérard (Gerry), C.Ss.R.



(PS 39)Le mardi, 28 mars 2023, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, est décédé le frère Gérard (Gerry) Gagnon, C.Ss.R. des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 80 ans. Le frère Gérard Gagnon est né le 13 mai 1942, dans la paroisse Saint-Joseph de la municipalité de Salem, dans le Massachusetts, USA, de Henri-Joseph Gagnon et Éva-Marie Audet. Il y grandit et y fait ses Humanités de 1948 à 1956. En 1959, il choisit de devenir Postulant chez les Rédemptoristes. Puis, le 14 mars 1960, le frère Gerry, comme tout le monde l'appelle, est admis au Noviciat Rédemptoriste à Aylmer, QC. Il y fait sa profession temporaire le 15 mars 1961 puis prononce ses vœux perpétuels comme frère Rédemptoriste le 15 mars 1967.Tout au long de sa vie religieuse, le frère Gérard Gagnon fait montre d'une activité et d'un zèle énergique et dédie entièrement sa personne au service. De nombreuses communautés rédemptoristes peuvent bénéficier de son implication doublée d'un réel dévouement et ce, dans le vaste éventail de tâches où il excelle : cuisinier, tailleur, commissionnaire, portier, réceptionniste, chauffeur, sacristain. Parmi celles-ci, citons les maisons de Sherbrooke, Aylmer, Estcourt, Montréal, Big Cove, sans oublier Sainte-Anne-de-Beaupré où il s'est investi et a œuvré au service de la bonne Sainte-Anne pendant quasi 50 années. Enfin, on ne peut passer sous silence l'implication sociale du frère Gerry Gagnon, tant comme instructeur de la Société des Ambulances Saint-Jean que comme raccompagnateur-bénévole de l'Opération Nez Rouge pendant plusieurs années. Le frère Gagnon a rejoint ses défunts parents et laisse dans le deuil sa grande famille Rédemptoriste.et seront présidées par le père Charles Duval, C.Ss.R.. Ses confrères recevront les condoléances une heure avant la cérémonie, soit de 13h00 à 14h00. Les cendres du Frère Gérard seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré. La direction des funérailles a été confiée à