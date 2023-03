GUAY, Louisette Paquet



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 18 mars 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Louisette Paquet, épouse de monsieur André Guay, fille de feu René Paquet et de feu Lucille Martel. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Joël, Danielle-Renée (West Decastro), Sylvie (Richard Chouinard), feu François et Michel (Isabelle Fredette); ses petits-enfants : Etienne, Rachel, David, Benjamin et Caroline; son arrière-petite-fille Kélyas. Elle était la soeur de feu Hélène (feu Jean Careau) et de Jacques (Josée DesCroisselles); la belle-soeur de feu Jacques Guay (Huguette Fleury), feu Denise Guay (feu Daniel Breitler), feu Raymond Guay (feu Véronique Doré), feu Armand Guay (feu Marie-Laure Bouchard), feu René Guay (feu Marie-Ange), feu Roger Guay, feu Maurice Guay, feu Jeannette Guay (feu Philippe Ouellet) et de Anita Guay (feu Albert Kholi). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Paul-Gilbert ainsi qu'au docteure Girard pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 2 avril à 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".