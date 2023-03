BUSSIÈRES, Robert



Au CHSLD Côté Jardins, le 9 mars 2023, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédé, monsieur Robert Bussières, époux des 58 dernières années de madame Monique Gingras et, auparavant, époux de feu madame Jeannine Paquet. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Bussières laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Guylaine (Jean-Yves Boily), Carl (Micheline Turgeon) et Dave (Marie-Claude Jobin); ses petits-enfants: Jessy, Karolan, Pascal, Alyson, Mikaël, Charly, Jenny, Réal et Suzy; son arrière-petit-fils Jake; ses frères et sœurs de la famille Bussières: Jean-Noël (Lucille Bertrand), Louisette (Jean-Guy Lachance), Philippe (Lorraine Jackson) et Louis-Marie (Marjolaine Faucher); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Mariette Gingras (Henri Auclair), Marcel Gingras (feu Huguette Drolet), feu Jacqueline Paquet (feu Jean-Charles Parent), feu Annette Paquet (feu George Nadeau), feu Paul-Henri Paquet (feu Marcelle Paquet), feu Maurice Paquet, feu Émilien Paquet (feu Raymonde Laroche), feu Bruno Paquet (Solange Tessier), Laurette Paquet (Noël Pleau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciement au personnel du 4e étage du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués et leur humanisme ainsi qu'au RI du O'Sommet de Donnacona.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 12h sous la direction de laL'urne sera inhumée au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer,https://cancer.ca/fr/ Les formulaires seront disponibles à l'église.