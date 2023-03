ROY, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Roy, époux de madame Yvonne St-Laurent. Il était le fils de feu Augustin Roy et de feu Aldina Fortier. Il demeurait à Lévis (autrefois Val-Alain). Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yvonne, ses enfants : Michel (Andrée Boutin), Suzanne (Peter Swanton), Jean-Guy (Christine Breton); ses petits-enfants : Annie (Steve Blouin), Valérie (Mathieu Grenier) et Mathieu (Joanie Adam) Roy, Samuel (Carolanne Chartrand-Plourde), Anne et Isaac Roy; ses 9 arrière-petits-enfants; Ses frères : Philémon (Mariette Bélanger), Jean et Henri; Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Laurent; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à laà compter de 9h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. Site web : fhdl.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire