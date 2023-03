FORTIN FOURNIER, Céline



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 23 mars 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Céline Fortin, épouse de feu monsieur Jean-Louis Fournier. Fille de feu dame Antoinette Fortin et de feu monsieur Oscar Fortin, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Sylvie Fournier), Lise (feu Denis Casault - Donald Després et son fils Jérôme), JoAnne (Michel Frégeau), Carole (Michel Lavoie) et Julie (Denis Goulet); ses petits-enfants : Guillaume (Evelyne Gagnon) et Pascal Fournier (Sandra Marcouillier); Jean-François, Joannie Casault (Sylvain Bolduc et ses enfants Élodie et Émile) et Myriam Côté (Charles Proulx); Stéphanie et Caroline Frégeau (Albert Coulombe); Marie-Christine et Mélissa Lavoie (Alexandre Bernier) ainsi qu'Émilie Goulet (Philippe Boutet); ses arrière-petits-enfants : Xavier et Olivier Chouinard, Léa Fournier, William et Maélie Casault, Olivia Proulx, Thomas et Agathe Coulombe. Elle était la sœur de : feu Clément (feu Marcelle Fortin), feu Dorval, feu Lucien (Gilberte Thibault), feu Monique (feu Paul Caouette), Gabrielle (Fidèle Tardif), Juliette (feu Robert Gaudreau), Isola (feu Henri Pelletier) et Rosaire Fortin (feu Adrienne St-Pierre); de la famille Fournier : feu Lomer (feu Lucille Bourbeau), feu Rita (feu Lauréat Caron), feu Roland (feu Madeleine Têtu), feu Arthur (feu Thérèse Mercier), feu Jules (feu Patricia Caron), feu Roch (feu Yvonne Raymond), feu Thérèse (feu Philippe Bernier), feu Jeanne d'Arc (feu Dominique Landry), feu Berthe (feu Marcellin Mercier), Louise (feu Joseph Pelletier) et Lucette (feu Luc Normand). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés au Dre Michelle Boulanger, à l'ensemble du personnel de la Maison d'Hélène, à celui de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à celui de la Résidence du Cap pour leur accompagnement et les excellents soins. Remerciements particuliers à Rose-Hélène Caron de la Résidence Marcelle-Mallet pour son soutien, ses soins, sa présence constante et précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Marcelle-Mallet, 91 rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0 ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 31 mars de 19h à 21h, le samedi 1er avril à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.