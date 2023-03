LEGROS, Marie-Anne



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 10 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Marie-Anne Legros, épouse de feu monsieur Raymond Bérubé, fille de feu dame Marie-Anna Fortin et de feu monsieur Louis-Philéas Legros. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Lyli (Stéphane Rhéaume); son petit Fils Estéban Boucher; ses petites-filles : Stéphanie et Aurélie Rhéaume; ses frères et sœurs : feu Laurence, Marielle, Cécile, Émilie, feu Maurice, sa filleule Sandra; son beau-frère Robert Bérubé (Lise Ellemberg); ses neveux et nièces de la famille Bérubé ainsi que ses autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. Je voudrais remercier le personnel soignant du CLSC Limoilou qui est venu pour les soins et suivis à la maison. Je voudrais remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale qui a été d'une délicatesse extraordinaire, Merci. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLes membres de sa famille vous accueilleront pour une seconde occasion à laL'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps au Cimetière St-Omer-de-L'Islet avec la famille immédiate.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.