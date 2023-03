SAUVAGEAU, Jean-Guy



Au CHSLD Le Faubourg, le 13 mars, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Sauvageau, époux de feu Cécilia Matte. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Richard Lehoux), Jean-Yves (Danièle Gendron), Michèle (François St-Hilaire), Sylvie (Chantal Lefebvre) et Luce (Karl Simard); ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs: Gérardine Matte s.c.s.l., Madeleine Matte (feu Hervé Matte), Micheline Matte et son beau-frère: André Matte (Marie-Claire Langlois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Le Faubourg pour leur exceptionnelle gentillesse et pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (305-1040 rue du Belvédère, Québec QC G1S 3G3).La famille recevra les condoléances à 13hau même endroit. La direction des funérailles a été confiée aux soins du