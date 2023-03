GUÉRARD, Diane Vézina



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mars 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Diane Vézina, épouse de M. Jacques Guérard. Elle était la fille de feu M. Léopold Vézina et de feu dame Roméa Levac. Elle demeurait à Saint-François, Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.Pour ceux qui le désirent, il sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/70858 L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-François-de-l'Île-d'Orléans. Elle laisse dans le deuil outre son époux Jacques ; ses enfants : feu Caroline et Danny (Kathleen Ouellet) ; ses petits-enfants : Catherine et Mathieu Turcotte, Antoine et Zachary Laroche, William et Olivier Guérard ; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs ; feu Gisèle, feu Pierrette, feu Raymond (Micheline Johnson), Robert (Rita Létourneau), Marcelle (feu Ford Turriff), Charlotte, Lyse (Normand Caissy), Ginette (Réjean Labbé) et André : ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guérard ; Jeannine (Fernand Imbeault), feu Claudette (André Boulanger), Hélène (André Montpas), feu Ginette (Pierre Rhéaume), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement est adressé au personnel soignant de l'urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.Fondation du cancer du sein du Québec, service aux donateurs, 1705-1155 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc), H3B 3Z7. Par téléphone au 1(877) 990-7171 / www.rubanrose.org/dons