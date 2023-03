GENDRON, Madeleine Simard



À la Résidence Manoir St-Louis de Montmagny, le 28 février 2023, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée notre maman Madeleine Simard, épouse de feu monsieur Ovila Gendron. Elle était la fille de feu monsieur Wellie Simard et de feu dame Angéline Campagna. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et amis à lale vendredi 31 mars 2023 de 19 h à 22 h et samedi, jour des funérailles à compter de 9 h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : feu Serge, Diane (Norbert Morin), Pierre (feu Carole Bernatchez), feu Bruno (Marie-Claire Lavoie), Ginette (Bertrand Théberge), feu Simon, Sylvie, Mario (Murielle Labrecque), André (feu Ginette Boulet), Fabien (Carole Paré), Pierre-Marc, Christian, Claude (Linda Jean), Linda (Pascal Renaud) ainsi que ses 31 petits-enfants, 42 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Martin (Thérèse Simard), L'abbé Jacques, Jeanne D'Arc (feu Emilien Gagnon), feu Véronique (feu Ovide Simard), feu Raymond (Doris Guillemette), Denise (feu Camille Blais), Aline, Michel (Thérèse St-Pierre), Marie (Pascal Montminy), Nicole (feu Johny Stavaquellys) et feu Bernard. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement son médecin Dr Simon Morin ainsi que le personnel du RPA Manoir Saint-Louis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/. La direction des funérailles a été confiée à la