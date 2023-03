CÔTÉ, Marie-Paule



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 28 février 2023, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédée madame Marie-Paule Côté, épouse de feu monsieur Maurice Bédard, fille de feu dame Bernadette Fortier et de feu monsieur Paul Côté. Elle demeurait à Québec.Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs : Françoise, Rolande, Roger et Jean-Marie; elle laisse dans le deuil ses filles : Sylvie Bédard (Yvon Ratté), Christiane Bédard (Gaétan Lacroix) et Diane Gelly (feu John Carrière); ses petits-enfants : Emmanuelle Ratté (Mathieu Garon), Alexandre Ratté (Myriam Tremblay), Marc-Eliott Ratté, Jonathan Lacroix (Sabrina Gilbert), Guillaume Lacroix et Alain Gagné; ses arrières petits-enfants : Sophia, Naomie, Louis-Raphael, Anabel, Alyson et Logan; ses beaux-frères et belles-sœurs : Marguerite Bédard (feu Robert Cashin), Denise Gamache (feu Roland Bédard), Rémi Duclos (feu Monique Bédard), Carole Réhel (feu Adrien Bédard), Louis-Philippe Bédard (Monique St-Pierre), Henri Bédard (Nicole Boulanger), Jacqueline Bédard (feu René Boily), Gisèle Bédard, Robert Bédard (Marielle Frigault) et Lucie Bédard ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions sincèrement le personnel du 6ième étage du CHSLD Christ-Roi pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au Mausolée Catherine-de-St-Augustin, Cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, G1N 3Y6,de 12 h 30 à 14 h 30.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.