LEMIEUX, Roland



C'est dans les bras de sa chère Diane que Roland nous a quittés le 10 mars 2023, à l'âge de 98 ans, à la Maison Paul-Triquet. Ayant servi dans la marine marchande 1939-1945. Il a opéré le restaurant Chez Roland et il est allé chercher des classes d'ingénieur mécanicien et est retourné travailler sur les bateaux jusqu'à l'âge de 75 ans. Il était le fils de feu Marius Lemieux et de feu Lucienne Guay. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse bien-aimée Diane Surprenant, monsieur Roland Lemieux laisse dans le deuil ses enfants : Nicole Lemieux (Louise), Pierre Lemieux (Carole) et Michel Lemieux (Dominique); sa petite-fille Bianca (Maam); les enfants de son épouse : Claude Bégin (Chantale), Michel Paré (Francine), Pierre Paré (Nathalie), Lucie Paré (Claude) et Sylvie Paré (Marie-Claude); les petits-enfants et arrière-petits-enfants de son épouse. Il était le frère et le beau-frère de feu Germaine Lemieux, feu Pauline Lemieux et de Bernard Surprenant (Leanne). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements profonds à ceux qui ont su l'accompagner et le réconforter avec douceur et bienveillance. Sachez que vous avez fait une différence.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS), dédié à la Maison Paul-Triquet.La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 2 avril à 17 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".