GRENIER, Jean-Yves



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 3 mars 2023, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Grenier, époux de madame Raymonde Grenier (née Côté), fils de feu dame Simonne Longchamps et de feu monsieur Gérard Grenier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Raymonde, ses enfants : Alain (Nathalie Audy), Chantal, Elisa (Paul Martin) et Sébastien (Julie Morin); ses petits-enfants : Pierre-Carl, Camille, Thierry et Nathan, Arnaud et Clément, Aurélie et Damien; ses frères : Paul et feu Marc, sa sœur Lise (Lise St-Hilaire) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis (es). La famille tient à remercier tout spécialement le personnel soignant du 4e étage du Centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués et leur attitude bienveillante. Une belle équipe.… La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h.Il vous sera possible d'assister à la cérémonie liturgique par webdiffusion à 16 h, le vendredi 7 avril 2023, en direct, ou en différé pour une courte période par la suite, en cliquant sur le lien VISIONNER LA CÉRÉMONIE sur le site web de la Coopérative funéraire des Deux Rives section avis de décès. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.