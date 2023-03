BRETON, Charlotte Blouin



À son domicile, le 16 mars 2023, à l'âge de 99 ans et 5 mois, est décédée madame Charlotte Blouin, épouse de feu monsieur André Breton. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Onésime Blouin et de feu dame Bernadette Lemieux. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard, Michèle (Michel Jean), Hélène, Jacques (Chantal Landry), Jean (Caroline Biron), feu Martin, ses petits-enfants : feu Daniel et Sylvie Breton, Pascal, Éric et Stéphane Jean, Jean-Philippe et Maude-Émilie Dallaire, Claudia Breton et Cristina Garant et leur conjoint et conjointe; ses arrière-petits-enfants : Loïc et Charlie Leblanc, Jules et Léo Bouchard, Malik Milo Jean Fortier, ses frères et sœurs : feu Gertrude (feu Adolphe Gagné), feu Robert (feu Mariette Rousseau), feu Georges (Monique Guillemette), feu Jean-Noël (feu Nicole Massé), feu Claude (Aline Collin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton : feu Paul (feu Lucille Laberge), feu Roland, feu Marguerite (feu Laurin Caron), feu Claude (feu Lise Boulet), feu Gérard (Monique Blais), feu Denis (Rachel Caron), feu Fernand (feu Cécile Robin), Antoine (Paula Beaulieu). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial est adressé au Dr. Mario Gaudreau, ainsi qu'au personnel du CLSC de Montmagny pour les bons soins, leur disponibilité et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche dur le cancer info@src.caLa direction a été confiée à la