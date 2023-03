DELISLE, Lucienne



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 24 mars 2023, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Lucienne Delisle, épouse de monsieur Yvan Houde, fille de feu dame Rosanna Robitaille et de feu monsieur Lucien Delisle. Elle demeurait à Charlesbourg, Québec.Outre son conjoint Yvan Houde, elle laisse dans le deuil ses enfants : Nancie Houde (Pierre Pelchat) et Mario Houde (Marie Lapointe); ses petits-enfants : Pierre-Antoine Pelchat, Charles-Olivier Pelchat et Marie-Laurence Houde; sa soeur, Claire (Roger Bigaouette) ; sa belle-sœur et son beau-frère Liliane Houde (Guy Pagé) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Lucienne est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement avec la famille immédiate au cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec 279 rue Sherbrooke Ouest Bureau 305, Montréal, Québec Téléphone : 514 871-1717 Courriel : info@rubanrose.org Site web : https://rubanrose.org/mimpliquer/dons/faire-un-don/don-en-lhonneur/. Des formulaires seront disponibles sur place.