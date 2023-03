JULIEN, Annette Bédard



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 10 mars 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Annette Bédard, épouse de feu monsieur Alexandre Julien et fille de feu monsieur Maurice Bédard et de feu madame Diana Frenette. Elle était native de Saint-Basile. Madame Bédard était la mère de feu Maurice Julien et de feu Chantale Julien. Elle laisse dans le deuil sa petite-fille Ève Julien-Carrier qu'elle a élevée ainsi que le mari de cette dernière Jeffrey Tremblay et ses deux arrière-petits-enfants: Alexanne et Emryck; ses frères, beaux-frères et belles-soeurs: Huguette Savard, P.A. Laliberté, Bernard Gobeil, Gisèle Hardy, Claude Delisle (Edith Hardy), Marc Delisle (Jeannine Goguen) et Marie-Pierre Paquet. Elle est partie rejoindre ses autres frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée: Françoise Bédard, Marcel Bédard (Claire Bédard), Alexis Bédard, Reine Bédard (Laval Marcotte), Laval Bédard (Yolande Hunault), Solange Bédard, Jean-Yves Bédard, Robert Bédard, Madeleine Delisle, Rock Julien, Thérèse Julien et André Julien. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com/