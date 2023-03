Absence prolongée pour Kirby Dach

L’attaquant du Canadien Kirby Dach doit composer avec un nouvel obstacle sur sa route, car il manquera au moins une semaine d’activités en raison d’une blessure au haut du corps subie durant la prolongation du match de lundi contre les Sabres de Buffalo.

Ayant raté le duel du lendemain face aux Flyers de Philadelphie, Dach a été frappé par Peyton Krebs au moment de se diriger vers le filet adverse et a retraité au vestiaire. Ainsi, il se retrouve de nouveau à l’écart : le joueur de 22 ans avait dû renoncer à plus d’un mois de jeu à cause d’une blessure au bas du corps et était revenu au jeu le 21 mars.

Cette saison, il a récolté 14 buts et 24 mentions d’aide pour 38 points en 58 parties.