LANGELIER, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 18 mars 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gilles Langelier, conjoint de madame Gaétane Gagné. Il était le fils de feu Roméo Langelier et de feu Jeanne Gauthier de Rosemont. Il demeurait à Québec. Il était membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 7 avril 2023 de 19h à 21h etde 8h30 à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil son fils Martin Langelier (sa mère Marcelle Allard); ses petits-fils : Léandre et Raphaël. Son beau-fils Yohan-Nicholas Dionne (Stéphanie Nadeau), leurs enfants : Chloé, Ludovic, Léonard, Éloi. Son frère, Pierre Langelier (Françoise Menicucci), ses nièces : Isabelle (Gaston Desjardins), leurs enfants : Sabrina et Nicolas; Carine (Yanick Daigneault), leurs enfants : Antoni, Rafael et Micaella; Alexandra (Maxime Décarie), leur enfant : Ludovic. Sa belle-sœur Ghislaine Gagné, ses enfants : Mark-André (Elizabeth Schwarz) et Sabrina Little. Ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec Qc, G1J 5B3, tél.: 418-657-5334, www.fqc.qc.ca