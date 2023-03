PELLERIN JEAN, Jeanne d'Arc



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 mars 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeanne d'Arc Pellerin, épouse de feu monsieur Léopold Jean. Fille de feu dame Fédora Dubé et feu monsieur Horace Pellerin, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la mère de : Ghislaine (Jocelyn Michaud), Rosaire, feu Henri (Lucie Leblanc), Brigitte (Denis Gagnon). Elle laisse aussi ses petits-enfants : Jean-François, Annie et Patrick Michaud, Sarah et Maude Gagnon; leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Logan, Frédérick, Keliane, William, Rébecca et Ophélie; son frère Henri Pellerin et ses deux belles-sœurs Émilienne Gagné et Jocelyne Guillemette. Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Pellerin et Jean, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la Résidence Dupuis de L'Islet pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 300-8550, boul. Pie-IX, Montréal, QC, H1Z 4G2 https://www.diabete.qc.ca/fr/ ou au département de recherches en ophtalmologie de l'Université de Montréal https://ophtalmologie.umontreal.ca/departement/la-philanthropie/ Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire2023 à compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial "Sous les étoiles".