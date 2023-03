PLOURDE, Jean-Paul



À l'Hôpital régional de Rimouski le 25 mars 2023, est décédé à l'âge de 74 ans et 11 mois monsieur Jean-Paul Plourde, demeurant à Saint-Anaclet, conjoint de madame Gervaise Gagné, fils de feu monsieur Viateur Plourde et de feu madame Marie-Anna Fournier. La famille recevra les condoléances le vendredi 31 mars, de 19 h à 22 h, ainsi que le samedi à compter de 13 h, à laet la disposition de l'urne aura lieu ultérieurement au columbarium du cimetière de Saint-Anaclet. Il laisse dans le deuil sa conjointe Gervaise, son fils Alexandre (Marie-Paule Jolicoeur), ses beaux-enfants : Jasmine, Romain (Guillermo Jaramillo) et Christian (Isabelle Goulet), ses petits-enfants : Béatrice et Elias Plourde, Raphaëlle St-Pierre, Justine, Gabrielle et Catherine Sirois, ses frères et ses soeurs : Robert (Céline Caron), Denise (Louis-Marie Larouche), Claudette (Gilles Caron), Brigitte (Michel Massie) et Sylvain (Chantal Boulanger), ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Denise (feu Urbain Levesque), Armelle (feu Michel Lapierre) et Sylvie (Germain Rioux), ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Gilberte et de feu Diane (Michel Bouchard). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski ou à L'Arrimage par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet : www.fondationchrr.com La sympathie que vous nous témoignez lors du décès de Jean-Paul nous est d'un grand réconfort. Nous en garderons un souvenir ému. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel de l'Hôpital de Rimouski pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués.La direction des funéraillesa été confiée à la :