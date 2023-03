LADOUCEUR, Suzanne Delage



À l'Hôpital Général de Québec, le 21 mars 2023, à l'aube de ses 83 ans, Suzanne s'est envolée pour son dernier voyage. Elle est allée rejoindre sa mère Fernande Gingras, son père Joseph Delage, son frère Fernand et sa Sœur Aline. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé: Yves Ladouceur; sa sœur Marielle Delage (Jean-Pierre Paradis; son beau-frère Paul-Eugène Richard (Lucette Voyer), sa belle-sœur Colette Ladouceur (Yvon Francoeur) et son beau-frère André Ladouceur (Micheline Lajoie). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces : Mélanie Delage, Clara, Anthony, Nathalie Delage (Kael), Patrick, Alex, Manon Delage, Alexia, Véronique, Claude Richard (Diane), Hélène Richard (Hélène), Denis Richard (Lucie), Alain (Caroline), Jean (Dano), Marc (Martine), Josée (Marie-Claude), Alain Foders (Chantal), Frédéric Ladouceur (Séléna) ainsi qu'Annie et Martin Lachance (Nathalie). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et des ami(e)s très importants dans sa vie. La famille a confié madame Delage au :Un merci spécial aux équipes du 500 et du 250 de l'Hôpital Général pour leurs bons soins et toutes leurs petites attentions. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Av. Belvédère #305, Québec, Qc G1S 3G3)