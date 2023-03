Bilan des gardiens éliminés

Il ne reste que deux semaines au calendrier régulier et le moment est venu de faire un bilan des gardiens des équipes éliminées, que ce soit pratiquement ou mathématiquement.

CANADIEN

Ce fut une saison en dents de scie pour Jake Allen (32e dans notre classement). Malgré quelques brillantes performances, il a connu trop de mauvaises soirées et il n’aura plus l’étiquette de numéro un la saison prochaine. Samuel Montembeault (25e) s’est véritablement établi comme un gardien de la LNH. Le taux de départs de qualité de Allen (48,8 %) est nettement insuffisant, comparativement à 60,6 % pour Montembeault.

BLUE JACKETS

Le gardien le plus heureux des Blue Jackets est Joonas Korpisalo (19e) parce qu’il a été échangé aux Kings en mars. Elvis Merzlikins (47e) a connu une saison difficile, voire même inquiétante avec seulement 33,6 % de départs de qualité, comparativement à 65,4 % pour Korpisalo. Elvis est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2026-27. Il y a de l’espoir du côté de Daniil Tarasov, 23 ans.

FLYERS

À 24 ans, le talent de Carter Hart (10e) est indéniable. Parfois brillant, il manque toutefois de constance. Seulement 47 % de départs sont au-dessus de ,900. On ne connaîtra sa véritable valeur que lorsque les Flyers seront compétitifs. Felix Sandström (27 ans) et Samuel Errson (23 ans) offrent une belle profondeur.

RED WINGS

Ville Husso (21e) a connu une fin de saison très difficile malgré un excellent départ. Il a même fait partie du top 10 jusqu’à la mi-décembre. Ses chiffres étaient bons en début de saison, mais il n’était pas convaincant dans son jeu. Ça l’a rattrapé. La réputation d’Alex Nedeljkovic en a pris un coup.

CAPITALS

Vainqueur de la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado, Darcy Kuemper (11e) a été incapable d’amener les Capitals en séries éliminatoires, malgré une saison respectable. Charlie Lindgren (38e) s’est établi comme un gardien de la LNH.

BLACK HAWKS

Difficile de bien évaluer les gardiens des Hawks en cette année de liquidation, mais Peter Mrazek (33e) et Alex Stalock se sont relativement bien défendus lorsqu’ils étaient en santé. Stalock est joueur autonome et Mrazek a encore une année de contrat.

DUCKS

On sympathise avec les gardiens des Ducks, et particulièrement avec le numéro un John Gibson (12e) qui a déjà 51 matchs et 1912 tirs derrière la cravate, pour une moyenne de 39,6 tirs par rencontre. Il est sous contrat jusqu’à l’été 2027. On lui souhaite de passer dans une équipe de premier plan un jour. Lukas Dostal, 22 ans, est le projet.

COYOTES

Karel Vejmelka (15e) fut l’un des rares points positifs chez les Coyotes. Il a de l’étoffe et a volé quatre victoires de plus de 40 tirs. Connor Ingram (26e) et Ivan Prosvetov ajoutent de la profondeur.

BLUES

Jordan Binnington (24e) a perdu de son lustre, mais certainement pas de son caractère belliqueux. Il est lié aux Blues jusqu’à l’été 2027. Thomas Greiss a été égal à lui-même. Il sera joueur autonome. À 37 ans, la fin approche, mais il pourrait trouver preneur dans le marché actuel.

CANUCKS

Après une absence de presque trois mois à la mi-saison, Thatcher Demko (19e) a démontré qu’il était encore un gardien d’impact. Sans lui, point de salut pour les Canucks. Au moins une chose de réglée à Vancouver.